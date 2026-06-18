Bou

Fête à la Binette

rue de la Binette Bou Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

La Fête à la Binette grande biennale des bords de Loire qui se perpétue à BOU depuis 1946, est devenue un rendez-vous incontournable pour toutes celles et tous ceux qui apprécient la Loire et les arts de la rue. Celle-ci aura lieu les 5 et 6 septembre. Les spectacles, variés et de qualité, qui seront présentés durant ces deux jours s’adressent à tous les publics.

La Loire, bien sûr, n’est pas oubliée les mariniers seront présents, avec une douzaine d’embarcations. Ils proposeront, durant ces deux jours, des balades en bateaux et présenteront une déambulation nautique illuminée le samedi soir.

Organisation Union Boumienne pour l’Organisation des Fêtes . Entrée libre. Buvette et restauration assurées. .

rue de la Binette Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

L’événement Fête à la Binette Bou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT ORLEANS