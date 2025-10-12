Fête à la citrouille et brocante Vailly-sur-Sauldre

Fête à la citrouille et brocante Vailly-sur-Sauldre dimanche 12 octobre 2025.

Fête à la citrouille et brocante

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 06:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !

Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !

Au programme

Vide grenier Parcourez les stands remplis de trésors et de bonnes affaires. Qui sait, vous pourriez trouver quelque chose d’extraordinaire !

Vente des citrouilles et de produits locaux

N’oubliez pas d’enfiler votre tenue automnale la plus confortable, avec des pulls chauds et des écharpes douillettes. .

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 99 39 41

English :

Do you love autumn as much as we do? Then join us in Vailly sur Sauldre for a day full of surprises, delights and fun at our Pumpkin Festival!

German :

Lieben Sie den Herbst genauso sehr wie wir? Dann besuchen Sie uns in Vailly sur Sauldre und erleben Sie einen Tag voller Überraschungen, Köstlichkeiten und Spaß bei unserem Kürbisfest!

Italiano :

Amate l’autunno come noi? Allora raggiungeteci a Vailly sur Sauldre per una giornata piena di sorprese, delizie e divertimento alla nostra Festa della Zucca!

Espanol :

¿Le gusta el otoño tanto como a nosotros? Ven a Vailly sur Sauldre y disfruta de un día lleno de sorpresas, delicias y diversión en nuestro Festival de la Calabaza

L’événement Fête à la citrouille et brocante Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-08-30 par PIT BELLEVILLE-SUR-LOIRE