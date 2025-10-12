Fête à la citrouille et brocante Vailly-sur-Sauldre
Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !
Au programme
Vide grenier Parcourez les stands remplis de trésors et de bonnes affaires. Qui sait, vous pourriez trouver quelque chose d’extraordinaire !
Vente des citrouilles et de produits locaux
N’oubliez pas d’enfiler votre tenue automnale la plus confortable, avec des pulls chauds et des écharpes douillettes. .
26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 99 39 41
English :
Do you love autumn as much as we do? Then join us in Vailly sur Sauldre for a day full of surprises, delights and fun at our Pumpkin Festival!
German :
Lieben Sie den Herbst genauso sehr wie wir? Dann besuchen Sie uns in Vailly sur Sauldre und erleben Sie einen Tag voller Überraschungen, Köstlichkeiten und Spaß bei unserem Kürbisfest!
Italiano :
Amate l’autunno come noi? Allora raggiungeteci a Vailly sur Sauldre per una giornata piena di sorprese, delizie e divertimento alla nostra Festa della Zucca!
Espanol :
¿Le gusta el otoño tanto como a nosotros? Ven a Vailly sur Sauldre y disfruta de un día lleno de sorpresas, delicias y diversión en nuestro Festival de la Calabaza
