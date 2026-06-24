Fête à la citrouille et vide-grenier Vailly-sur-Sauldre
dimanche 11 octobre 2026 · Vailly-sur-Sauldre
Informations pratiques
Vailly-sur-Sauldre
Fête à la citrouille et vide-grenier
26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 06:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !
Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !
Au programme :
Vide grenier : Parcourez les stands remplis de trésors et de bonnes affaires. Qui sait, vous pourriez trouver quelque chose d’extraordinaire !
Vente des citrouilles et de produits locaux
N’oubliez pas d’enfiler votre tenue automnale la plus confortable, avec des pulls chauds et des écharpes douillettes. .
26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 99 39 41
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English :
Do you love autumn as much as we do? Then join us in Vailly sur Sauldre for a day full of surprises, delights and fun at our Pumpkin Festival!
L’événement Fête à la citrouille et vide-grenier Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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