Informations pratiques

Vailly-sur-Sauldre

Fête à la citrouille et vide-grenier

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 06:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !

Vous aimez l’automne autant que nous ? Alors, rejoignez-nous à Vailly sur Sauldre pour une journée remplie de surprises, de délices et d’amusement à l’occasion de notre Fête à la Citrouille !

Au programme :

Vide grenier : Parcourez les stands remplis de trésors et de bonnes affaires. Qui sait, vous pourriez trouver quelque chose d’extraordinaire !

Vente des citrouilles et de produits locaux

N’oubliez pas d’enfiler votre tenue automnale la plus confortable, avec des pulls chauds et des écharpes douillettes. .

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 99 39 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you love autumn as much as we do? Then join us in Vailly sur Sauldre for a day full of surprises, delights and fun at our Pumpkin Festival!

L’événement Fête à la citrouille et vide-grenier Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois