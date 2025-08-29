Fête à La Clau Vézins-de-Lévézou
Fête à La Clau Vézins-de-Lévézou vendredi 29 août 2025.
Fête à La Clau
La Clau Vézins-de-Lévézou Aveyron
Début : Vendredi 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
20h30. Concours de belote. Organisé par le comité des fêtes.
La Clau Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie
English :
20h30. Belote competition. Organized by the Comité des fêtes.
German :
20h30. Wettbewerb im Belote (Kartenspiel). Organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
20h30. Gara di belote. Organizzato dal Comitato delle feste.
Espanol :
20h30. Concurso de belote. Organizado por el Comité des fêtes.
