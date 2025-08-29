Fête à La Clau Vézins-de-Lévézou

Fête à La Clau Vézins-de-Lévézou vendredi 29 août 2025.

Fête à La Clau

La Clau Vézins-de-Lévézou Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

20h30. Concours de belote. Organisé par le comité des fêtes.

La Clau Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie

English :

20h30. Belote competition. Organized by the Comité des fêtes.

German :

20h30. Wettbewerb im Belote (Kartenspiel). Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

20h30. Gara di belote. Organizzato dal Comitato delle feste.

Espanol :

20h30. Concurso de belote. Organizado por el Comité des fêtes.

