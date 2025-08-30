Fête à La Clau Vézins-de-Lévézou

Fête à La Clau Vézins-de-Lévézou samedi 30 août 2025.

Fête à La Clau

La Clau Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

8h à 16h dans le village. Vide grenier, emplacement 2€ le mètre, infos et résa au 06 84 03 03 15. Jeux pour enfants, buvette et restauration sur place. 14h concours de pétanque. 16h randonnée pédestre 10 kms résa 06 49 16 07 18. Soirée repas

avec le Trio HTAGADEUX, truffade et veau d’Aveyron .

La Clau Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie

English :

8 am to 4 pm in the village. Flea market, 2? per metre, info and bookings on 06 84 03 03 15. Children’s games, refreshments and catering on site. 2pm pétanque competition. 4 p.m. 10-km hike, book on 06 49 16 07 18. Evening meal

German :

8h bis 16h im Dorf. Flohmarkt, Standplatz 2? pro Meter, Infos und Reservierungen unter 06 84 03 03 15. Spiele für Kinder, Getränke und Essen vor Ort. 14 Uhr Boule-Wettbewerb. 16 Uhr Wanderung 10 kms Res. 06 49 16 07 18. Abendmahlzeit

Italiano :

dalle 8.00 alle 16.00 nel villaggio. Mercatino delle pulci, piazzola 2? al metro, info e prenotazioni allo 06 84 03 03 15. Giochi per bambini, ristoro e cibo in loco. ore 14:00 gara di bocce. ore 16:00 escursione di 10 km, prenotazione allo 06 49 16 07 18. Cena

Espanol :

de 8h a 16h en el pueblo. Mercadillo, parcela de 2,5 metros, información y reservas en el 06 84 03 03 15. Juegos para niños, refrescos y comida in situ. a las 14:00 horas, competición de petanca. 16.00 h Caminata de 10 km, reservas en el 06 49 16 07 18. Cena

L’événement Fête à La Clau Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2025-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)