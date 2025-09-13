Fête à la Ferme Florale Printemps Ferme Florale Printemps Tréal
Venez découvrir la Ferme Florale Printemps à Tréal le samedi 13 septembre 2025 à partir de 14h30.
Au programme:
Marché artisanal: poterie, aquarelle, librairie, illustrations, cosmétique, bouquets de fleurs…
Visite de la ferme à 15h et 16h
Atelier aquarelle avec @The Color Factory sur réservation
Les tatouages de @joetonte.art et autres surprises
Apéro et grand quizz agricole
Jeux en bois
à 21h concert avec Les Obsédés du Monde
Buvette et restauration sur place
Rougail saucisse à réserver avant le 8 septembre
Réservation: 06 41 87 97 57 .
Ferme Florale Printemps 17 Quoiqueneuc Tréal 56140 Morbihan Bretagne +33 6 41 87 97 57
