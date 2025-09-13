Fête à la Ferme Florale Printemps Ferme Florale Printemps Tréal

Ferme Florale Printemps 17 Quoiqueneuc Tréal

Début : 2025-09-13 14:30:00

2025-09-13

Venez découvrir la Ferme Florale Printemps à Tréal le samedi 13 septembre 2025 à partir de 14h30.

Au programme:

Marché artisanal: poterie, aquarelle, librairie, illustrations, cosmétique, bouquets de fleurs…

Visite de la ferme à 15h et 16h

Atelier aquarelle avec @The Color Factory sur réservation

Les tatouages de @joetonte.art et autres surprises

Apéro et grand quizz agricole

Jeux en bois

à 21h concert avec Les Obsédés du Monde

Buvette et restauration sur place

Rougail saucisse à réserver avant le 8 septembre

Réservation: 06 41 87 97 57 .

Ferme Florale Printemps 17 Quoiqueneuc Tréal 56140 Morbihan Bretagne +33 6 41 87 97 57

