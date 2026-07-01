Informations pratiques

Diebolsheim

Fête à la ferme Fritsch

19 rue du Riedel Diebolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Manifestation sous chapiteau, orchestre, repas midi et soir.

Visite de la ferme tout le weekd end. Grillades et steaks au feu de bois (viande et charcuterie issus de la ferme).

Orchestre diapason tous les soirs

samedi 25 juillet Concert Robin Leon

dimanche 26 juillet Concert Alexandra Hoffmann

samedi 1er août DJ Alex Pfiff et Loïc 117 soirée Mallorca

dimanche 2 août Concert Reiner Kirsten

samedi 8 août Concert Tom Mathis

dimanche 9 août Concert Pauline

vendredi 14 août DJ Fred soirée année 80

samedi 15 août Concert Geri der Klostertaler

dimanche 16 août Concert Anita Hofmann .

19 rue du Riedel Diebolsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 80 62 scea.fritsch@gmail.com

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English :

Event under tent, orchestra, lunch and dinner.

L’événement Fête à la ferme Fritsch Diebolsheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Grand Ried