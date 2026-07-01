Fête à la ferme Fritsch Diebolsheim
samedi 25 juillet 2026 · Diebolsheim
Informations pratiques
Diebolsheim
Fête à la ferme Fritsch
19 rue du Riedel Diebolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Manifestation sous chapiteau, orchestre, repas midi et soir.
Visite de la ferme tout le weekd end. Grillades et steaks au feu de bois (viande et charcuterie issus de la ferme).
Orchestre diapason tous les soirs
samedi 25 juillet Concert Robin Leon
dimanche 26 juillet Concert Alexandra Hoffmann
samedi 1er août DJ Alex Pfiff et Loïc 117 soirée Mallorca
dimanche 2 août Concert Reiner Kirsten
samedi 8 août Concert Tom Mathis
dimanche 9 août Concert Pauline
vendredi 14 août DJ Fred soirée année 80
samedi 15 août Concert Geri der Klostertaler
dimanche 16 août Concert Anita Hofmann .
19 rue du Riedel Diebolsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 80 62 scea.fritsch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event under tent, orchestra, lunch and dinner.
L’événement Fête à la ferme Fritsch Diebolsheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Grand Ried