Concremiers

Fête à la Goguette

Rue de la rivière Concremiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Journée festive et chantée d’inauguration de la GOGUETTE de La Cantina Libre

L’association La Cantina Libre propose des événements mêlant l’alimentation locale et saisonnière, la convivialité et l’animation artistique . Riche de nombreux bénévoles, l’association développe les actions itinérantes, grâce à la création d’une cuisine buvette mobile pensée comme support à des animations culturelles conviviales, la GOGUETTE.

Le 29 août c’est l’inauguration de la Goguette !

Durant la journée atelier d’écriture de chansons, repas chanté et chantant assuré par un Karaoké à pédale *Le Pédalo Cantabile* et une duo accordéon et percussion *Après la Messe*.

Avce le soutien du Parc naturel de la Brenne, de la commune de Concremiers, de la région Centre Val de Loire, du Département de l’Indre et de Humanis Malakoff. .

Rue de la rivière Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 16 80 68 lacantinalibre@gmail.com

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English :

La Cantina Libre’s GOGUETTE inauguration day of festivities and song

L’événement Fête à la Goguette Concremiers a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne