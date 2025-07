Fête à la Gravière | Chanteuges Chanteuges

Fête à la Gravière | Chanteuges

Chanteuges Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-07-27 12:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Fête à la Gravière avec vide grenier, concours de pétanque à 14h et concert à 16h.

Restauration et buvette sur place et divers animations

En soirée bal gratuit et karaoké

Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87 mairie.chanteuges@wanadoo.fr

English :

Fête à la Gravière with garage sale, pétanque competition at 2pm and concert at 4pm.

Catering and refreshments on site, plus various entertainment

In the evening, free dance and karaoke

German :

Fest in La Gravière mit Flohmarkt, Boule-Wettbewerb um 14 Uhr und Konzert um 16 Uhr.

Essen und Trinken vor Ort und verschiedene Animationen

Am Abend kostenloser Ball und Karaoke

Italiano :

Festa alla Gravière con vendita di garage, gara di bocce alle 14:00 e concerto alle 16:00.

Stand gastronomici e di ristoro sul posto e intrattenimento vario

In serata, ballo e karaoke gratuiti

Espanol :

Fiesta en La Gravière con venta de garaje, concurso de petanca a las 14h y concierto a las 16h.

Puestos de restauración y refrescos in situ y diversas animaciones

Por la noche, baile libre y karaoke

