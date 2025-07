Fête à Ladinhac Thérondels

Fête à Ladinhac Thérondels dimanche 3 août 2025.

Fête à Ladinhac

Ladinhac Thérondels Aveyron

Début : Dimanche 2025-08-03

2025-08-03

Fête à Ladinhac, avec son désormais célèbre lancé de charentaises ! Organisée par l’association de Sauvegarde du patrimoine de Ladinhac

Messe à 11h30 suivie du verre de l’amitié offert par l’association

A partir de 14h et jusqu’à 18h, venez participer aux nombreuses animations dans le village

– Concours de pétanque

– Concours de lancer de charentaises

– Poids du panier garni

-Tablier aux boutons

– Divers jeux pour enfants et adultes. .

Ladinhac Thérondels 12600 Aveyron Occitanie

English :

Festival in Ladinhac, with the now-famous charentaise toss! Organized by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Ladinhac

German :

Fest in Ladinhac mit dem mittlerweile berühmten Charentaise-Weitwurf! Organisiert von der Association de Sauvegarde du patrimoine de Ladinhac (Verein zur Erhaltung des Kulturerbes von Ladinhac)

Italiano :

Festa a Ladinhac, con l’ormai famoso lancio della charentaise! Organizzato dall’Associazione Patrimonio Ladinhac

Espanol :

¡Fiesta en Ladinhac, con el ya famoso lanzamiento charentaise! Organizado por la Asociación del Patrimonio de Ladinhac

L’événement Fête à Ladinhac Thérondels a été mis à jour le 2025-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)