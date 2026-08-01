Fête à l’ancienne Montigny Isigny-le-Buat

Informations pratiques

Isigny-le-Buat

Fête à l’ancienne

Montigny Le bourg de Montigny Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez assister à la 12ème édition de la fête à l’ancienne de Montigny ! Au programme exposition de vieux matériels agricoles et vieilles voitures, démonstration de travaux agricoles (cidre, battage, labour, ensilage, …), démonstrations de vieux métiers, construction et vente aux enchères d’une cabane en torchis.

La journée sera animée par le groupe de danse Folklorique Les danseurs du désert et la soirée par Emilio Corfa.

Restauration sur place. .

Montigny Le bourg de Montigny Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 6 67 82 77 44 foyeranimation.montigny@gmail.com

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English : Fête à l’ancienne

L’événement Fête à l’ancienne Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts