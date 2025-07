Fête à l’ombre des tilleuls Oderen

Fête à l’ombre des tilleuls Oderen dimanche 10 août 2025.

Fête à l’ombre des tilleuls

4 Grand rue et allée des tilleuls Oderen Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-10 07:00:00

fin : 2025-08-10 23:00:00

2025-08-10

Une journée conviviale pour chiner, déguster, flâner…Ce marché aux puces et artisanat d’été vous accueille de l’aurore au crépuscule! Au déjeuner apprécier un repas chasseur et au dîner partager des tartes flambées en dansant au bal animé par les « Barg Alm Krainer ». L’après-midi des animations en non-stop avec les « joyeux vignerons de Thann », le groupe folklorique « Sundgauvia » et « Melasse-Fantaisiste »…

7h MARCHE AUX PUCES 10h EXPOSITION ARTISANALE 10h30 MESSE 11h30 CONCERT APERITIF

12H30 REPAS GIBIER 14H ANIMATION NON STOP AVEC GROUPES FOLKLORIQUES BUVETTE GRILLADES…. EN SOIREE BAL CHAMPETRE ET TARTES FLAMBEES 0 .

4 Grand rue et allée des tilleuls Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 7 81 74 31 93 cerclestemarie.oderen@hotmail.com

English :

A convivial day of bargain-hunting, tasting and strolling… This summer flea market and craft market welcomes you from dawn to dusk! Enjoy a hunter’s meal at lunch, and at dinner share tarts flambées while dancing to the « Barg Alm Krainer » dance. In the afternoon, non-stop entertainment with the « joyeux vignerons de Thann », the « Sundgauvia » folk group and the « Melasse-Fantaisiste »…

German :

Ein geselliger Tag zum Stöbern, Probieren und Flanieren… Dieser Floh- und Kunsthandwerksmarkt im Sommer empfängt Sie von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung! Zum Mittagessen können Sie eine Jägermahlzeit genießen und zum Abendessen Flammkuchen essen und auf dem von den « Barg Alm Krainer » organisierten Ball tanzen. Am Nachmittag gibt es Nonstop-Unterhaltung mit den « Joyeux vignerons de Thann », der Folkloregruppe « Sundgauvia » und « Melasse-Fantaisiste »…

Italiano :

Una giornata conviviale a caccia di occasioni, degustazioni e passeggiate… Questo mercato estivo delle pulci e dell’artigianato vi accoglie dall’alba al tramonto! A pranzo, gustate un pasto da cacciatori e condividete le crostate flambées con il ballo organizzato dal « Barg Alm Krainer ». Nel pomeriggio, intrattenimento non-stop con i « joyeux vignerons de Thann », il gruppo folk « Sundgauvia » e le « Melasse-Fantaisiste »…

Espanol :

Un agradable día de búsqueda de gangas, degustaciones y paseos… ¡Este mercadillo de verano y mercado de artesanía le da la bienvenida desde el amanecer hasta el anochecer! Disfrute de una comida de cazador al mediodía y comparta unas tartas flambeadas bailando en el baile organizado por el « Barg Alm Krainer ». Por la tarde, no pare de divertirse con los « joyeux vignerons de Thann », el grupo folclórico « Sundgauvia » y los « Melasse-Fantaisiste »…

