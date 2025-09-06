Fête à Magnagues Carennac
Fête à Magnagues
Magnagues Carennac Lot
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-06 19:00:00
2025-09-06
Repas festif au cœur du village de Magnagues, avec au menu melon jambon, paëlla, fromage et dessert. La soirée est animée par le groupe Esta’Fête dans une ambiance chaleureuse et musicale
Sur réservation .
Magnagues Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 30 26 26 88
English :
Festive meal in the heart of the village of Magnagues, with melon, ham, paella, cheese and dessert on the menu
German :
Festliches Essen im Dorf Magnagues mit Melone, Schinken, Paella, Käse und Dessert
Italiano :
Pranzo festivo nel cuore del villaggio di Magnagues, con melone, prosciutto, paella, formaggio e dessert nel menu
Espanol :
Comida festiva en el corazón del pueblo de Magnagues, con melón, jamón, paella, queso y postre en el menú
