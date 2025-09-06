Fête à Magnagues Carennac

Fête à Magnagues Carennac samedi 6 septembre 2025.

Fête à Magnagues

Magnagues Carennac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Repas festif au cœur du village de Magnagues, avec au menu melon jambon, paëlla, fromage et dessert

Repas festif au cœur du village de Magnagues, avec au menu melon jambon, paëlla, fromage et dessert. La soirée est animée par le groupe Esta’Fête dans une ambiance chaleureuse et musicale

Sur réservation .

Magnagues Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 30 26 26 88

English :

Festive meal in the heart of the village of Magnagues, with melon, ham, paella, cheese and dessert on the menu

German :

Festliches Essen im Dorf Magnagues mit Melone, Schinken, Paella, Käse und Dessert

Italiano :

Pranzo festivo nel cuore del villaggio di Magnagues, con melone, prosciutto, paella, formaggio e dessert nel menu

Espanol :

Comida festiva en el corazón del pueblo de Magnagues, con melón, jamón, paella, queso y postre en el menú

L’événement Fête à Magnagues Carennac a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Vallée de la Dordogne