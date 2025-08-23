Fête à Peyrat Taussac

Fête à Peyrat Taussac samedi 23 août 2025.

Fête à Peyrat

Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Repas du soir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Concours de pétanque et repas en soirée à Peyrat

14h concours de pétanque (doublette à la mêlée en 4 parties)

20h repas barbecue (Tomate-mozza, saucisse-truffade, fromage et dessert)

21h tirage de la tombola (un panier garni de la Ferme de la Martinie à gagner)

Buvette sur place. 10 .

Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 7 86 24 64 27 baduelromeycarine@gmail.com

English :

Petanque competition and evening meal in Peyrat

German :

Petanque-Wettbewerb und Essen am Abend in Peyrat

Italiano :

Gara di petanque e cena a Peyrat

Espanol :

Competición de petanca y cena en Peyrat

L’événement Fête à Peyrat Taussac a été mis à jour le 2025-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)