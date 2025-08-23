Fête à Peyrat Taussac
Fête à Peyrat Taussac samedi 23 août 2025.
Début : Samedi 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
Concours de pétanque et repas en soirée à Peyrat
14h concours de pétanque (doublette à la mêlée en 4 parties)
20h repas barbecue (Tomate-mozza, saucisse-truffade, fromage et dessert)
21h tirage de la tombola (un panier garni de la Ferme de la Martinie à gagner)
Buvette sur place. 10 .
Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 7 86 24 64 27 baduelromeycarine@gmail.com
English :
Petanque competition and evening meal in Peyrat
German :
Petanque-Wettbewerb und Essen am Abend in Peyrat
Italiano :
Gara di petanque e cena a Peyrat
Espanol :
Competición de petanca y cena en Peyrat
