Fête à Pradinas Pradinas

Fête à Pradinas Pradinas vendredi 29 août 2025.

Fête à Pradinas

Pradinas Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Déjeuner tripoux tête de veaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29

Un week-end de festivités !

Au programme

Vendredi

19h30 Bodega des associations et trail nocturne (départ à 21h)

Restauration sur place par Lou carretou musique « Kouak en stock)

Samedi

14h Concours de pétanque en graphique

19h Restauration par les pompiers, repas truffade saucisse

20h Groupe « Accord perdu » et DJ Daive Howner

Dimanche

9h-11h Déjeuner tripoux ou tête de veaux

11h Cérémonie monument au morts + vin d’honneur offert par le comité

14h Activités multiples + jeux intervillages, kermesse et jeux gonflables pour les enfants

19h Repas aligot grillade sur inscription

20h Bal musette animé par Gilles Saby 14 .

Pradinas 12240 Aveyron Occitanie +33 6 28 03 33 63

English :

A weekend of festivities!

German :

Ein Wochenende voller Festivitäten!

Italiano :

Un fine settimana di festeggiamenti!

Espanol :

Un fin de semana de fiesta

