Fête à Pradinas Pradinas vendredi 29 août 2025.
Pradinas Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Déjeuner tripoux tête de veaux
Début : Vendredi 2025-08-29
fin : 2025-08-31
2025-08-29
Un week-end de festivités !
Au programme
Vendredi
19h30 Bodega des associations et trail nocturne (départ à 21h)
Restauration sur place par Lou carretou musique « Kouak en stock)
Samedi
14h Concours de pétanque en graphique
19h Restauration par les pompiers, repas truffade saucisse
20h Groupe « Accord perdu » et DJ Daive Howner
Dimanche
9h-11h Déjeuner tripoux ou tête de veaux
11h Cérémonie monument au morts + vin d’honneur offert par le comité
14h Activités multiples + jeux intervillages, kermesse et jeux gonflables pour les enfants
19h Repas aligot grillade sur inscription
20h Bal musette animé par Gilles Saby 14 .
Pradinas 12240 Aveyron Occitanie +33 6 28 03 33 63
