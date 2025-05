Fête à Prévert 2025 – MJC Prévert Le Mans, 16 juin 2025 11:00, Le Mans.

Sarthe

Fête à Prévert 2025 MJC Prévert 97, Grande Rue Le Mans Sarthe

Début : 2025-06-16 11:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-16

La MJC J. Prévert Le Mans organise l’édition 2025 de » La Fête à Prévert « , semaine de restitution de ses ateliers de pratiques artistiques

Pour célébrer l’été et les beaux jours, la Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert place ce début de saison estivale sous le signe de la convivialité en organisant La fête à Prévert du lundi 16 au dimanche 22 juin, événement gratuit et ouvert à tous.

À cette occasion, la maison ouvrira grandes portes du XVIe siècle, afin de faire découvrir ses ateliers de pratiques artistiques et culturelles. Une semaine pour s’émerveiller devant les différentes représentations et expositions durant lesquelles les adhérents dévoileront l’aboutissement d’une année d’apprentissage et de plaisir.

Un certain nombre de disciplines seront dignement représentées claquettes, musiques actuelles ou encore arts graphiques, bande dessinée, terre et modelage… .

MJC Prévert 97, Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 73 85 bonjour@mjcprevert.com

English :

MJC J. Prévert Le Mans organizes the 2025 edition of « La Fête à Prévert », a week-long showcase for its artistic workshops

German :

Das MJC J. Prévert Le Mans organisiert die Ausgabe 2025 von « La Fête à Prévert », eine Woche, in der die Workshops zur künstlerischen Praxis vorgestellt werden

Italiano :

Il MJC J. Prévert Le Mans organizza l’edizione 2025 de « La Fête à Prévert », una settimana di vetrina per i suoi laboratori artistici

Espanol :

El MJC J. Prévert Le Mans organiza la edición 2025 de « La Fête à Prévert », escaparate de sus talleres artísticos durante una semana

