Fête à Rebigue du 22 au 24 août Rebigue, place du village Rebigue

Fête à Rebigue Rebigue, place du village Rebigue 22 – 24 août Inscription moungetado : adultes 20 €, enfants 5-10 ans 10 €

Le Comité des fêtes de Rebigue invite à sa fête locale le week-end du 22 au 24 août. Au programme : moungetado géante, soirées dansantes, gala d’accordéeon, concours de pétanque, ball-trap, jeux…

### DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 AOÛT

### C’EST LA FÊTE AU VILLAGE !

**Vendredi** :

**repas moungetado** (sur inscription) à 19 h 30, **bal** à 22 h avec l’orchestre _Seven Music_.

**Samedi :**

**dépôt de gerbe** au Monument aux morts à 11 h suivi de l’**apéritif** offert par la municipalité à 11 h 45 sur la place, **bal et gala d’accordéon** avec Alex Lorenzo et Anaïs Bessières à 21 h 30.

**Dimanche :**

**ball-trap** (ferme de Blanconne) organisé par l’ACCA de 8 h à 13 h, **concours de pétanque** (en doublettes formées) à 14 h, 30, **soirée musicale et dansante** à partir de 19 h 30, animée par _DJ Melro’s_ avec **restauration** saucisse-frites.

**Pendant les trois jours de fête :**

**stand des sucrés** (churros, barbe à papa, Sunday) ainsi que **pêche aux canards** et **jeux gonflables** tous les soirs à partir de 18 h.

Contact : 06 86 83 65 26

Rebigue, place du village Rebigue Rebigue 31320 Haute-Garonne