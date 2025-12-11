FÊTE À ROUÈDE

Rouède Haute-Garonne

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19

À Rouède, la fête vous attend… rejoignez nous !

À Rouède, deux jours de fête vous attendent !

Vendredi 19 décembre 23h30 Bal disco animé par Le Décibel Ambiance garantie pour lancer le week-end !

Samedi 20 décembre 14h Concours amical de pétanque en doublette Venez jouer dans la bonne humeur !

19h30 Repas + animation Repas préparé par le Restaurant Meurette, animé par Jérém’ en concert live !

Menu complet + vin + café Pensez à réserver, places limitées ! Apportez vos couverts.

23h30 Bal disco avec Concept On termine la soirée sur la piste !

Envie de faire la fête ? Rouède vous attend ! 21 .

Rouède 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

In Rouède, the party’s waiting for you? join us!

L’événement FÊTE À ROUÈDE Rouède a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE