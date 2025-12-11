FÊTE À ROUÈDE Rouède
FÊTE À ROUÈDE Rouède vendredi 19 décembre 2025.
FÊTE À ROUÈDE
Rouède Haute-Garonne
Tarif : 21 – 21 – EUR
21
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-19
À Rouède, la fête vous attend… rejoignez nous !
À Rouède, deux jours de fête vous attendent !
Vendredi 19 décembre 23h30 Bal disco animé par Le Décibel Ambiance garantie pour lancer le week-end !
Samedi 20 décembre 14h Concours amical de pétanque en doublette Venez jouer dans la bonne humeur !
19h30 Repas + animation Repas préparé par le Restaurant Meurette, animé par Jérém’ en concert live !
Menu complet + vin + café Pensez à réserver, places limitées ! Apportez vos couverts.
23h30 Bal disco avec Concept On termine la soirée sur la piste !
Envie de faire la fête ? Rouède vous attend ! 21 .
Rouède 31160 Haute-Garonne Occitanie
English :
In Rouède, the party’s waiting for you? join us!
L’événement FÊTE À ROUÈDE Rouède a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE