Fête à Rudelle Rudelle

le bourg Rudelle Lot

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03

Trois jours d’animations conviviales à Rudelle. Jeux en soirée, marché gourmand en musique, concerts en plein air, repas partagé et activités ludiques rythment ce rendez-vous estival organisé par le comité des fêtes.

– Vendredi 1er août à 21h Soirée jeux sous les étoiles (apportez vos jeux)

– Samedi 2 août

à 19h Marché gourmand en musique avec Bob Neal

à 21h Concert Banda Do Mato

– Dimanche 3 août

à 12h Repas paëlla (réservation conseillée)

et tout l’après-midi Baby-foot humain .

le bourg Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 6 99 35 86 90

English :

Three days of convivial entertainment in Rudelle. Evening games, a gourmet music market, open-air concerts, a shared meal and fun activities punctuate this summer rendezvous organized by the Comité des fêtes.

German :

Drei Tage voller geselliger Veranstaltungen in Rudelle. Spiele am Abend, ein Gourmetmarkt mit Musik, Freiluftkonzerte, gemeinsames Essen und spielerische Aktivitäten bestimmen den Rhythmus dieses vom Festkomitee organisierten Sommertreffens.

Italiano :

Tre giorni di divertimento in compagnia a Rudelle. Giochi serali, mercato musicale gastronomico, concerti all’aperto, pasto condiviso e attività ludiche sono all’ordine del giorno in questo evento estivo organizzato dal comitato festeggiamenti.

Espanol :

Tres días de diversión en Rudelle. Juegos nocturnos, mercado gastronómico con música, conciertos al aire libre, una comida compartida y actividades lúdicas están a la orden del día en este evento estival organizado por la comisión de festejos.

L’événement Fête à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Figeac