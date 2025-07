Fête à Rullac Saint-Cirq Rullac-Saint-Cirq

Fête à Rullac Saint-Cirq Rullac-Saint-Cirq vendredi 8 août 2025.

Fête à Rullac Saint-Cirq

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-08

Week-end de fête au village de Rullac-St-Cirq du 08 août au 10 août !

Vendredi 20h30 concours de belote

21h:cinéma en plein air MUFASA + aligot/saucisse

Samedi 19h marché gourmand animé par les contres temps et la Déryves Fabien Jora

Dimanche 8h Randonnée pédestre

8h30 déjeuner au sanglier

14h pétanque

20h Soirée BANDAS + repas cassoulet

Animations gratuites tout au long du week-end pour les enfants (châteaux-jeux-blind test…)

Organisé par le Comité des fêtes Rullac St-Cirq (06 85 22 74 19) .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie

English :

Weekend festivities in the village of Rullac-St-Cirq from August 08 to August 10!

German :

Festwochenende im Dorf Rullac-St-Cirq vom 08. August bis 10. August!

Italiano :

Un weekend di festa nel villaggio di Rullac-St-Cirq dall’08 al 10 agosto!

Espanol :

Fin de semana festivo en Rullac-St-Cirq del 8 al 10 de agosto

