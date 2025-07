Fête à Saint Hippolyte Saint-Hippolyte

Saint Hippolyte en fête pendant 2 jours avec repas, concours de belote, vide greniers et feu d’artifice.

Saint Hippolyte Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 78 68 comitefestif.sainthippolyte@gmail.com

Saint Hippolyte celebrates for 2 days with a meal, belote competition, garage sale and fireworks.

Saint Hippolyte feiert zwei Tage lang mit Essen, Belote-Wettbewerb, Flohmarkt und Feuerwerk.

Sant’Ippolito festeggia per 2 giorni con un pasto, una gara di belote, una vendita di garage e fuochi d’artificio.

San Hipólito lo celebra durante 2 días con una comida, concurso de belote, venta de garaje y fuegos artificiales.

