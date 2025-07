Fête à Taurines Centrès

Fête à Taurines Centrès samedi 2 août 2025.

Fête à Taurines

Taurines Centrès Aveyron

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Venez nombreux célébrer l’été à Taurines dans une ambiance chaleureuse et familiale !

Samedi :

Dès 19h00, les festivités débutent avec un apéro-concert animé par Du’okami, un groupe aux sonorités entraînantes. La soirée se poursuivra avec la disco Req’animation, pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Une restauration rapide sera proposée sur place pour satisfaire les petites faims.

Dimanche :

Les plus courageux se retrouveront à 7h00 pour une randonnée pédestre au départ du château, à la découverte des paysages alentour sur une boucle 10kms, en partenariat avec Los Caminaïres de Centrès. Pensez à vous équiper de chaussures fermées ainsi que d’eau.

Dès 8h30, le traditionnel déjeuner truite et tête de veau ravira les gourmands.

Toute la journée, un vide-grenier animera les rues du village, l’occasion parfaite pour chiner en famille ou entre amis (emplacements gratuits réservation .

À 16h00, une pause musicale au son de l’accordéon apportera une touche de douceur et de tradition.

Et pour finir la journée en beauté, un repas Farçous / paëlla sera servi à 20h00 – sur réservation. La soirée sera animée par le groupe Berzinc de retour à Taurines.

Tout le week-end, ne manquez pas la visite de l’exposition d’art contemporain « À l’orée des champs » de l’artiste Barbara Schroeder, organisée par l’association du Château de Taurines. Une belle occasion d’allier culture, patrimoine et festivités ! .

English :

Come and celebrate summer in Taurines in a warm, family atmosphere!

German :

Kommen Sie zahlreich und feiern Sie den Sommer in Taurines in einer warmen und familiären Atmosphäre!

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate taurina in un’atmosfera calda e familiare!

Espanol :

¡Ven a celebrar el verano en Taurines en un ambiente cálido y familiar!

