Fête à Trambly Salle des fêtes Trambly

Informations pratiques

Trambly

Fête à Trambly

Salle des fêtes Le bourg Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des Fêtes de Trambly vous donne rendez-vous pour une journée et une soirée festive et animée. Ouverte à tous les habitants et visiterus.

Concours de pétanque à 13h30.

À partir de 16h, une montgolfière s’installera pour des vols captifs (statiques) au dessus du village.

Repas à partir de 20h entrecôte charolaise et frites (20€).

Bal à partir de 22h30 animé par Ultrason DJ Éric Martin. .

Salle des fêtes Le bourg Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 19 56 99

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English : Fête à Trambly

L’événement Fête à Trambly Trambly a été mis à jour le 2026-08-10 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III