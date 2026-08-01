Fête à Trambly Salle des fêtes Trambly
samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes · Trambly
Informations pratiques
Trambly
Fête à Trambly
Salle des fêtes Le bourg Trambly Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des Fêtes de Trambly vous donne rendez-vous pour une journée et une soirée festive et animée. Ouverte à tous les habitants et visiterus.
Concours de pétanque à 13h30.
À partir de 16h, une montgolfière s’installera pour des vols captifs (statiques) au dessus du village.
Repas à partir de 20h entrecôte charolaise et frites (20€).
Bal à partir de 22h30 animé par Ultrason DJ Éric Martin. .
Salle des fêtes Le bourg Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 19 56 99
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English : Fête à Trambly
L’événement Fête à Trambly Trambly a été mis à jour le 2026-08-10 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III