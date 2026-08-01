UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trambly

Fête à Trambly Salle des fêtes Trambly

samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes · Trambly

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
71520 Trambly
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Trambly

Fête à Trambly

Salle des fêtes Le bourg Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le Comité des Fêtes de Trambly vous donne rendez-vous pour une journée et une soirée festive et animée. Ouverte à tous les habitants et visiterus.

Concours de pétanque à 13h30.
À partir de 16h, une montgolfière s’installera pour des vols captifs (statiques) au dessus du village.
Repas à partir de 20h entrecôte charolaise et frites (20€).
Bal à partir de 22h30 animé par Ultrason DJ Éric Martin.   .

Salle des fêtes Le bourg Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 19 56 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête à Trambly

L’événement Fête à Trambly Trambly a été mis à jour le 2026-08-10 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III