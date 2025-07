Fête à Versailles-Plage Camboulazet

Fête à Versailles-Plage Camboulazet samedi 2 août 2025.

Fête à Versailles-Plage

Camboulazet Aveyron

Début : Dimanche 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02 2025-08-03

Plusieurs animations à découvrir !

Cette année, deux jours de festivités vous attendent sur le site de Versailles !

Samedi

Dès 19h Apéro-concert animé par Corinne Français (pop, rock et variété internationale)

Plusieurs exposants avec des produits locaux et des spécialités culinaires à déguster sur place !

Dimanche

Fête de la truite

12h Repas champêtre avec au menu melon-saucisse, la fameuse truite au lard avec du riz, fromage, tarte et café !

Sur réservation (18 euros)

Animations gratuites pour les enfants avec de nombreux jeux en bois.

Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie

English :

There’s lots to see and do!

German :

Mehrere Animationen zum Entdecken!

Italiano :

Un’infinità di eventi da scoprire!

Espanol :

Un sinfín de acontecimientos por descubrir

