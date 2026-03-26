Fête Abbaye de Blanche Couronne La Chapelle-Launay

Fête Abbaye de Blanche Couronne

Blanche Couronne La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 13:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Après cinq années d’un chantier exemplaire, l’abbaye de Blanche‑Couronne rouvre ses portes pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du partage et de la fête. Le Département de Loire-Atlantique et ses partenaires vous invitent à célébrer l’achèvement de ces travaux qui ont permis de sauver ce monument historique majeur et de lui redonner vie.

> Visites commentées avec les Compagnons de Blanche-Couronne Les Compagnons de Blanche-Couronne vous accompagnent pour comprendre l’histoire du lieu, les étapes du chantier et les secrets d’un patrimoine millénaire.

> Ateliers de démonstration de savoir-faire, découvrez les gestes de celles et ceux qui ont restauré le monument

– taille de pierre Entreprise Lefevre

– taille et pose d’ardoises Entreprises Heriau et Coutant

– fabrication de pigments et peintures murales Géraldine Fray

> Découvertes en famille

– Quizz ludique pour petits et grands

– Diffusion d’images avant pendant après les travaux et les fouilles archéologiques dans le cloître

> Intermède musical 16h Chant profane de l’amour courtois par les élèves de CM1–CM2 de l’école Jules-Verne (La Chapelle-Launay).

> Grand concert acoustique 17h15 à 18h La rue des Lilas — Sylvain GirO & Le chant de la Griffe (Dans la limite des places disponibles).

Cinq chanteurs et chanteuses, cinq voix brutes et libres projetées en acoustique, comme des liens tissés avec l’autre, vous, nous… Ce troisième répertoire de Sylvain GirO et le chant de la griffe met à l’honneur la voix, les voix, la polyphonie, le chant populaire et la poésie de Sylvain GirO. Une parole commune qui voyage, nourrit et fait vibrer la sensibilité des corps et des âmes. Chant, textes, compositions et arrangements Sylvain GirO. Chant et arrangements Héléna Bourdaud, Elsa Corre, Youenn Lange et Sébastien Spessa. Arrangements Julien Padovani. Production Un peu moins de gravité Cie Sylvain GirO.

Un moment suspendu dans l’acoustique magique de l’église abbatiale. .

Blanche Couronne La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 71 03 50

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L’événement Fête Abbaye de Blanche Couronne La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon