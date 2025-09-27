Fête Aboligabienne Romagne

Fête Aboligabienne Romagne samedi 27 septembre 2025.

Romagne Vienne

Tarif : 12€

2025-09-27
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Fête aboligabienne avec la Compagnie de la Tace et la fanfare The Streetalites à 16h00 à la salle des fêtes.
Spectacle musical la marionnette Lucie.
Apéritif et buffet froid (apportez vos couverts).
Buvette sur place.
Spectacle + repas 12€ gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation avant le 22 septembre.   .

Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 51 44 

