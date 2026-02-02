Fête africaine

1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dîner spectacle avec repas de l’Afrique de l’Ouest et spectacle de danse. Evènement solidaire pour le soutien d’enfants au Bénin

Les membres de l’association Als’Agoué sont heureux de vous inviter au grand dîner-spectacle africain !

Au programme

19h accueil

Animation musicale surprise

Rétrospective des 20 ans d’Als’Agoué

Savoureux repas d’Afrique de l’Ouest

Spectacle de danse avec la compagnie Afrika Team de Marckolsheim

Soirée dansante

Bar sur place

Repas inclus dans le tarif .

1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 38 12 26 contact@alsagoue.fr

English :

Dinner show with West African food and dance show. Solidarity event to support children in Benin

L’événement Fête africaine Kintzheim a été mis à jour le 2026-02-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme