Fête africaine Kintzheim

Fête africaine
1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-28 19:00:00
Dîner spectacle avec repas de l’Afrique de l’Ouest et spectacle de danse. Evènement solidaire pour le soutien d’enfants au Bénin
Les membres de l’association Als’Agoué sont heureux de vous inviter au grand dîner-spectacle africain !
Au programme
19h accueil
Animation musicale surprise
Rétrospective des 20 ans d’Als’Agoué
Savoureux repas d’Afrique de l’Ouest
Spectacle de danse avec la compagnie Afrika Team de Marckolsheim
Soirée dansante
Bar sur place
Repas inclus dans le tarif .
1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 38 12 26 contact@alsagoue.fr
English :
Dinner show with West African food and dance show. Solidarity event to support children in Benin
