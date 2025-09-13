Fête africaine Rosporden
Fête africaine Rosporden samedi 13 septembre 2025.
Fête africaine
Centre culturel Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Fête africaine organisée par le CESAH
16h Initiation à la danse africaine. Animée par Baye Faye
18h Concert de Marna Razanasoas, rythmes malgaches
19h Apéritif suivi d’un repas africain (15€/ adultes et 7.50€/ -10 ans)
Réservation conseillée. .
Centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 15 26 26 96
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête africaine Rosporden a été mis à jour le 2025-09-02 par OTC CCA