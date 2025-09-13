Fête africaine Rosporden

Fête africaine Rosporden samedi 13 septembre 2025.

Fête africaine

Centre culturel Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-09-13

Date(s) :
2025-09-13

Fête africaine organisée par le CESAH

16h Initiation à la danse africaine. Animée par Baye Faye

18h Concert de Marna Razanasoas, rythmes malgaches

19h Apéritif suivi d’un repas africain (15€/ adultes et 7.50€/ -10 ans)

Réservation conseillée.   .

Centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 15 26 26 96 

