Fête Agricole Lycée agricole val de Drôme Montéléger

Fête Agricole

Lycée agricole val de Drôme 400, les Chirouzes Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Les élèves de 1ère Bac Pro organisent la 3ᵉ Fête Agricole au lycée agricole de Montéléger.

Une journée dédiée aux traditions rurales avec animations, marché de producteurs, expositions, repas du terroir (sur réservation) et buvette.

.

Lycée agricole val de Drôme 400, les Chirouzes Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 70 67 feteagricolevdd@cneap.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st Bac Pro students organize the 3? Fête Agricole at Montéléger agricultural college.

A day dedicated to rural traditions, with entertainment, a farmers’ market, exhibitions, a local meal (reservation required) and refreshments.

L’événement Fête Agricole Montéléger a été mis à jour le 2026-01-03 par Valence Romans Tourisme