Dommartin-lès-Remiremont

Fête agriculturelle

Ferme équestre Les Granges de Franould 4 rue des granges de Franould Dommartin-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Rendez-vous les 23 & 24 mai 2026 à la ferme équestre Les Granges de Franould pour un week-end placé sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité !

Voici un aperçu du programme, qui réserve sûrement encore quelques surprises !

– Samedi 23 mai Soirée Guinguette

Baptêmes Poney

Concert Hi Folks

Démonstration équestre nocturne

Puis soirée dansante

– Dimanche 24 mai 10h-17h Journée Découvertes & Rencontres

Baptêmes poney

Démonstrations équestres

– Conférences

Les loups, nos nouveaux voisins Maël Laurent-Cauchi IPRA

Le chanvre dans tous ses états Jordan Kruska

– Ateliers

Un tour dans la basse cour, nourrissage des petits animaux Lauriane

Cheval, comment apprends-tu? Explorer les théories de l’apprentissage avec les chevaux Orane Jantzen Les Crins de nature

Communication consciente Delphine Scheer

Épinette des Vosges Christophe Toussaint

Les abeilles et leurs ruches Francis Fleurot

– Balades

Balade immersive en forêt (pour découvrir la faune et la flore vosgienne à travers les sens) Clément Ackermann Sentier Sauvages

Balade paysagère et vivrière (à la découverte du potager et du verger pour créer des paysages résilients et esthétiques) Christophe Guidat Le jardin de l’humus

Bains de Forêt Découvrez le lâcher prise, la relaxation, la vitalité grâce à la sylvothérapie Nathalie Riefenstahl

– Stand

Exposition Photo Animalière Clément Ackermann Sentier Sauvages

Animation sur les chevaux Orane Jantzen Les Crins de nature

Animation nature Clément Ackermann Sentier Sauvages

Équarrissage de poutres à la hache Christophe Chaubaroux A la barbe et au couteau

Restauration ( pizzas aux feu de bois et frites maison) et buvette sur place tout le week-endTout public

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Ferme équestre Les Granges de Franould 4 rue des granges de Franould Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 21 64 24 91

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English :

Join us on May 23 & 24, 2026 at Les Granges de Franould equestrian farm for a weekend of sharing, nature and conviviality!

Here’s a sneak preview of the program, which is sure to have a few more surprises in store!

– Saturday May 23 ? Guinguette Evening

Pony baptisms

Concert Hi Folks

Equestrian demonstration at night

Followed by dancing

– Sunday May 24 ? 10am-5pm ? Discovery & Encounters Day

Pony baptisms

Equestrian demonstrations

– Lectures

Wolves, our new neighbors Maël Laurent-Cauchi IPRA

Hemp in all its states Jordan Kruska

– Workshops

Un tour dans la basse cour, feeding small animals Lauriane

Horse, how do you learn? Exploring learning theories with horses Orane Jantzen Les Crins de nature

Conscious communication Delphine Scheer

Vosges spruce Christophe Toussaint

Bees and their hives Francis Fleurot

– Walks

Immersive forest walk (discovering Vosges flora and fauna through the senses) Clément Ackermann Sentier Sauvages

Landscaping and food-growing stroll (discovering vegetable gardens and orchards to create resilient, aesthetic landscapes) Christophe Guidat Le jardin de l?humus

Bains de Forêt Discover relaxation and vitality through sylvotherapy Nathalie Riefenstahl

– Stand

Animal photography exhibition Clément Ackermann Sentier Sauvages

Horse animation Orane Jantzen Les Crins de nature

Nature animation Clément Ackermann Sentier Sauvages

Axe rendering of beams Christophe Chaubaroux A la barbe et au couteau

Catering (wood-fired pizzas and home fries) and refreshments on site all weekend

L’événement Fête agriculturelle Dommartin-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-04-17 par OT REMIREMONT