Fête agriculturelle Ferme équestre Les Granges de Franould Dommartin-lès-Remiremont
Fête agriculturelle Ferme équestre Les Granges de Franould Dommartin-lès-Remiremont samedi 23 mai 2026.
Dommartin-lès-Remiremont
Fête agriculturelle
Ferme équestre Les Granges de Franould 4 rue des granges de Franould Dommartin-lès-Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Rendez-vous les 23 & 24 mai 2026 à la ferme équestre Les Granges de Franould pour un week-end placé sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité !
Voici un aperçu du programme, qui réserve sûrement encore quelques surprises !
– Samedi 23 mai Soirée Guinguette
Baptêmes Poney
Concert Hi Folks
Démonstration équestre nocturne
Puis soirée dansante
– Dimanche 24 mai 10h-17h Journée Découvertes & Rencontres
Baptêmes poney
Démonstrations équestres
– Conférences
Les loups, nos nouveaux voisins Maël Laurent-Cauchi IPRA
Le chanvre dans tous ses états Jordan Kruska
– Ateliers
Un tour dans la basse cour, nourrissage des petits animaux Lauriane
Cheval, comment apprends-tu? Explorer les théories de l’apprentissage avec les chevaux Orane Jantzen Les Crins de nature
Communication consciente Delphine Scheer
Épinette des Vosges Christophe Toussaint
Les abeilles et leurs ruches Francis Fleurot
– Balades
Balade immersive en forêt (pour découvrir la faune et la flore vosgienne à travers les sens) Clément Ackermann Sentier Sauvages
Balade paysagère et vivrière (à la découverte du potager et du verger pour créer des paysages résilients et esthétiques) Christophe Guidat Le jardin de l’humus
Bains de Forêt Découvrez le lâcher prise, la relaxation, la vitalité grâce à la sylvothérapie Nathalie Riefenstahl
– Stand
Exposition Photo Animalière Clément Ackermann Sentier Sauvages
Animation sur les chevaux Orane Jantzen Les Crins de nature
Animation nature Clément Ackermann Sentier Sauvages
Équarrissage de poutres à la hache Christophe Chaubaroux A la barbe et au couteau
Restauration ( pizzas aux feu de bois et frites maison) et buvette sur place tout le week-endTout public
0 .
Ferme équestre Les Granges de Franould 4 rue des granges de Franould Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 21 64 24 91
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English :
Join us on May 23 & 24, 2026 at Les Granges de Franould equestrian farm for a weekend of sharing, nature and conviviality!
Here’s a sneak preview of the program, which is sure to have a few more surprises in store!
– Saturday May 23 ? Guinguette Evening
Pony baptisms
Concert Hi Folks
Equestrian demonstration at night
Followed by dancing
– Sunday May 24 ? 10am-5pm ? Discovery & Encounters Day
Pony baptisms
Equestrian demonstrations
– Lectures
Wolves, our new neighbors Maël Laurent-Cauchi IPRA
Hemp in all its states Jordan Kruska
– Workshops
Un tour dans la basse cour, feeding small animals Lauriane
Horse, how do you learn? Exploring learning theories with horses Orane Jantzen Les Crins de nature
Conscious communication Delphine Scheer
Vosges spruce Christophe Toussaint
Bees and their hives Francis Fleurot
– Walks
Immersive forest walk (discovering Vosges flora and fauna through the senses) Clément Ackermann Sentier Sauvages
Landscaping and food-growing stroll (discovering vegetable gardens and orchards to create resilient, aesthetic landscapes) Christophe Guidat Le jardin de l?humus
Bains de Forêt Discover relaxation and vitality through sylvotherapy Nathalie Riefenstahl
– Stand
Animal photography exhibition Clément Ackermann Sentier Sauvages
Horse animation Orane Jantzen Les Crins de nature
Nature animation Clément Ackermann Sentier Sauvages
Axe rendering of beams Christophe Chaubaroux A la barbe et au couteau
Catering (wood-fired pizzas and home fries) and refreshments on site all weekend
L’événement Fête agriculturelle Dommartin-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-04-17 par OT REMIREMONT