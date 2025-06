Fête alsacienne Bergheim 17 juillet 2025 18:00

Haut-Rhin

Fête alsacienne Place du Dr Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 22:30:00

2025-07-17

Rendez-vous avec l’Alsace et ses traditions à Bergheim le temps d’une soirée, grâce à un groupe de danseurs en costumes régionaux, la troupe Holatrio Hop’sasa, accompagnés de musique traditionnelle.

Place du Dr Pierre Walter

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 49 80 11 francois.lionel@wanadoo.fr

English :

Rendezvous with Alsace and its traditions in Bergheim for an evening, thanks to a group of dancers in regional costumes, the Holatrio Hop’sasa troupe, accompanied by traditional music.

German :

Verabreden Sie sich einen Abend lang mit dem Elsass und seinen Traditionen in Bergheim, dank einer Gruppe von Tänzern in regionalen Kostümen, der Truppe Holatrio Hop’sasa, die von traditioneller Musik begleitet werden.

Italiano :

Appuntamento con l’Alsazia e le sue tradizioni a Bergheim per una sera, grazie a un gruppo di ballerini in costumi regionali, la troupe Holatrio Hop’sasa, accompagnati da musica tradizionale.

Espanol :

Cita con Alsacia y sus tradiciones en Bergheim durante una velada, gracias a un grupo de bailarines con trajes regionales, la compañía Holatrio Hop’sasa, acompañados de música tradicional.

