UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Condat-sur-Ganaveix

Fête annuelle à Condat sur Ganaveix Condat-sur-Ganaveix

samedi 29 août 2026 · Condat-sur-Ganaveix

Fête annuelle à Condat sur Ganaveix Condat-sur-Ganaveix

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
19140 Condat-sur-Ganaveix
Département
Corrèze
Tarif

Condat-sur-Ganaveix

Fête annuelle à Condat sur Ganaveix

Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Attractions foraines.

Samedi
14h concours de pétanque
à partir de 14h30 concours tir à la carabine
16h30 1 crêpe offerte aux enfants
19h bal trad avec la Chambas Finas
à partir de 19h30 repas steak / frites (15€ sur réservation au 06 15 09 16 64 ) suivi de DJ Nauche

Dimanche
8h concours de pêche à Vernéjoux avec les chasseurs
9h randonnée à Vernéjoux avec Gym Loisirs
à partir de 10 h cochon à la broche avec les chasseurs
à partir de 14h30 concours tir à la carabine et jeux gonflables
16h agrilympiade, venez vous confronter en équipe
17h30 atelier création
18h30 parade de vélos fleuris
à partir de 19h saucisses/merguez ou andouillettes frites et bal avec DJ
22h descente aux flambeaux
23h feu d’artifice   .

Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 03 83  comitedesfetesdecondat19140@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête annuelle à Condat sur Ganaveix

L’événement Fête annuelle à Condat sur Ganaveix Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze