Fête annuelle à Condat sur Ganaveix Condat-sur-Ganaveix
samedi 29 août 2026 · Condat-sur-Ganaveix
Informations pratiques
Condat-sur-Ganaveix
Fête annuelle à Condat sur Ganaveix
Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-30 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Attractions foraines.
Samedi
14h concours de pétanque
à partir de 14h30 concours tir à la carabine
16h30 1 crêpe offerte aux enfants
19h bal trad avec la Chambas Finas
à partir de 19h30 repas steak / frites (15€ sur réservation au 06 15 09 16 64 ) suivi de DJ Nauche
Dimanche
8h concours de pêche à Vernéjoux avec les chasseurs
9h randonnée à Vernéjoux avec Gym Loisirs
à partir de 10 h cochon à la broche avec les chasseurs
à partir de 14h30 concours tir à la carabine et jeux gonflables
16h agrilympiade, venez vous confronter en équipe
17h30 atelier création
18h30 parade de vélos fleuris
à partir de 19h saucisses/merguez ou andouillettes frites et bal avec DJ
22h descente aux flambeaux
23h feu d’artifice .
Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 03 83 comitedesfetesdecondat19140@gmail.com
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English : Fête annuelle à Condat sur Ganaveix
L’événement Fête annuelle à Condat sur Ganaveix Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze