Informations pratiques

Condat-sur-Ganaveix

Fête annuelle à Condat sur Ganaveix

Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:00:00

fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Attractions foraines.

Samedi

14h concours de pétanque

à partir de 14h30 concours tir à la carabine

16h30 1 crêpe offerte aux enfants

19h bal trad avec la Chambas Finas

à partir de 19h30 repas steak / frites (15€ sur réservation au 06 15 09 16 64 ) suivi de DJ Nauche

Dimanche

8h concours de pêche à Vernéjoux avec les chasseurs

9h randonnée à Vernéjoux avec Gym Loisirs

à partir de 10 h cochon à la broche avec les chasseurs

à partir de 14h30 concours tir à la carabine et jeux gonflables

16h agrilympiade, venez vous confronter en équipe

17h30 atelier création

18h30 parade de vélos fleuris

à partir de 19h saucisses/merguez ou andouillettes frites et bal avec DJ

22h descente aux flambeaux

23h feu d’artifice .

Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 03 83 comitedesfetesdecondat19140@gmail.com

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English : Fête annuelle à Condat sur Ganaveix

L’événement Fête annuelle à Condat sur Ganaveix Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze