Fête annuelle à Eyburie

Place du château Eyburie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

1er août

19h repas moule frite à la salle des fêtes, sur réservation. Animé par DJ Pied d’’Alu.

2 août

19h soirée champêtre à la salle des fêtes, sans réservation. Animé par DJ Thom’s. .

Place du château Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 21 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête annuelle à Eyburie Eyburie a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze