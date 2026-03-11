Fête annuelle à Eyburie Eyburie
Fête annuelle à Eyburie Eyburie samedi 1 août 2026.
Place du château Eyburie Corrèze
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
2026-08-01
1er août
19h repas moule frite à la salle des fêtes, sur réservation. Animé par DJ Pied d''Alu.
2 août
19h soirée champêtre à la salle des fêtes, sans réservation. Animé par DJ Thom's.
Place du château Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 21 61
