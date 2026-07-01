Fête annuelle à Troche Parking de la mairie Troche

Informations pratiques

Troche

Fête annuelle à Troche

Parking de la mairie Avenue des Trois Roches Troche Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Fête annuelle organisée par le comité des fêtes de Troche et l’association du Quad Trochois

Au programme

9h Randonnée pédestre parcours de 8 ou 15km 5€ inscription à partir de à 08h,

– 14h Concours de pétanque (doublette) 15 € par équipe inscription à partir de 13h ,

– 20h repas champêtre sur fond musical inscription avant le 30 juin au 06 85 53 38 22 (après 17h) 23€ à partir de 12 ans, 15 € pour les enfants,

– 23h feu d’artifice offert par la municipalité

Buvette sur place.

Menu repas melon, jambon cru, confit de canard avec pomme de terres sarladaise, fromage, tarte aux pommes. .

Parking de la mairie Avenue des Trois Roches Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 59 38 22

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English : Fête annuelle à Troche

L’événement Fête annuelle à Troche Troche a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze