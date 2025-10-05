Fête annuelle De Fil en Aiguilles Salle polyvalente Bénestroff
Fête annuelle De Fil en Aiguilles Salle polyvalente Bénestroff dimanche 5 octobre 2025.
Fête annuelle De Fil en Aiguilles
Salle polyvalente 51 Grand Rue Bénestroff Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Les tricoteuses de l’association vous convient à une expo vente de leurs ouvrages.
Restauration sur place
Menu sur réservationTout public
0 .
Salle polyvalente 51 Grand Rue Bénestroff 57670 Moselle Grand Est +33 7 80 42 10 33
English :
The association’s knitters invite you to an exhibition and sale of their work.
Catering on site
Menu on reservation
German :
Die Strickerinnen des Vereins laden Sie zu einer Ausstellung und zum Verkauf ihrer Werke ein.
Verpflegung vor Ort
Menü auf Vorbestellung
Italiano :
Le maglieriste dell’associazione vi invitano a una mostra e a una vendita dei loro lavori.
Ristorazione in loco
Menu su prenotazione
Espanol :
Las tejedoras de la asociación le invitan a una exposición y venta de sus trabajos.
Catering in situ
Menú previa reserva
L’événement Fête annuelle De Fil en Aiguilles Bénestroff a été mis à jour le 2025-09-13 par OT DU PAYS SAULNOIS