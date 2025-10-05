Fête annuelle De Fil en Aiguilles Salle polyvalente Bénestroff

Fête annuelle De Fil en Aiguilles Salle polyvalente Bénestroff dimanche 5 octobre 2025.

Fête annuelle De Fil en Aiguilles

Salle polyvalente 51 Grand Rue Bénestroff Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:00:00

Les tricoteuses de l’association vous convient à une expo vente de leurs ouvrages.

Restauration sur place

Menu sur réservationTout public

Salle polyvalente 51 Grand Rue Bénestroff 57670 Moselle Grand Est +33 7 80 42 10 33

English :

The association’s knitters invite you to an exhibition and sale of their work.

Catering on site

Menu on reservation

German :

Die Strickerinnen des Vereins laden Sie zu einer Ausstellung und zum Verkauf ihrer Werke ein.

Verpflegung vor Ort

Menü auf Vorbestellung

Italiano :

Le maglieriste dell’associazione vi invitano a una mostra e a una vendita dei loro lavori.

Ristorazione in loco

Menu su prenotazione

Espanol :

Las tejedoras de la asociación le invitan a una exposición y venta de sus trabajos.

Catering in situ

Menú previa reserva

