Fête Annuelle de Lugaut Lugaut Retjons

Fête Annuelle de Lugaut Lugaut Retjons dimanche 3 août 2025.

Fête Annuelle de Lugaut

Lugaut Chapelle de Lugaut Retjons Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Pour sa Fête Annuelle, la Chapelle de Lugaut se fait belle pour accueillir tout le monde et passer une journée entre recueillement spirituel et festivités !

Pour sa Fête Annuelle, la Chapelle de Lugaut se fait belle pour accueillir tout le monde et passer une journée entre recueillement spirituel et festivités !

La journée débutera par une messe en musique à 11h suivi à midi d’une animation de chien de berger. Profitez de ce lieu pour découvrir une exposition d’Arlette Larrouy Castéra tout en écoutant l’animation musicale produite par le groupe Los esvagats de l’Ador, et en admirant les travaux d’artisans d’Art.

Il sera également possible de se restaurer sur place (sandwich, frites, dessert & café) en s’inscrivant avant le 31 Juillet ou bien apportant son pique-nique. .

Lugaut Chapelle de Lugaut Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 66 48 75

English : Fête Annuelle de Lugaut

For its annual festival, the Chapelle de Lugaut is dressed up to welcome everyone for a day of spiritual contemplation and festivities!

German : Fête Annuelle de Lugaut

Für ihr jährliches Fest macht sich die Kapelle von Lugaut schön, um alle zu empfangen und einen Tag zwischen spiritueller Einkehr und Festlichkeiten zu verbringen!

Italiano :

Per la sua festa annuale, la Chapelle de Lugaut si mette in ghingheri e accoglie tutti per una giornata di contemplazione spirituale e di festa!

Espanol : Fête Annuelle de Lugaut

Con motivo de su fiesta anual, la Chapelle de Lugaut se viste de gala para recibir a todo el mundo en una jornada de contemplación espiritual y fiesta

L’événement Fête Annuelle de Lugaut Retjons a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Landes d’Armagnac