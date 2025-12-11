Fête annuelle des Rameaux de l’Amicale Laique Saint-Sornin-Lavolps

Fête annuelle des Rameaux de l’Amicale Laique

Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps Corrèze

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

Fête théâtrale et folklorique organisée par l’Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps.

(théâtre, chants et folklore limousin) .

Espace Culturel et Sportif Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 42 09 55 amicalesaintsorninlavolps@gmail.com

