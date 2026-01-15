Fête annuelle et brocante Sazeray
Rendez-vous festif à Sazeray.
Fête annuelle, brocante, sur le stade de la commune. Animations, repas champêtre midi et soir .
Centre Sazeray 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 43 40 72
English :
Festive meeting in Sazeray.
