Fête annuelle et brocante Sazeray dimanche 2 août 2026.

Centre Sazeray Indre

Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

2026-08-02

Rendez-vous festif à Sazeray.
Fête annuelle, brocante, sur le stade de la commune. Animations, repas champêtre midi et soir   .

Centre Sazeray 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 43 40 72 

English :

Festive meeting in Sazeray.

