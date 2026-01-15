Fête annuelle et brocante Sazeray

Fête annuelle et brocante

Centre Sazeray Indre

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

2026-08-02

Rendez-vous festif à Sazeray.

Fête annuelle, brocante, sur le stade de la commune. Animations, repas champêtre midi et soir .

Centre Sazeray 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 43 40 72

English :

Festive meeting in Sazeray.

