Fête annuelle et foire à la brocante Mouhet
Fête annuelle et foire à la brocante Mouhet dimanche 6 septembre 2026.
Mouhet
Fête annuelle et foire à la brocante
Place Henri Lathière Mouhet Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le comité des fêtes de Mouhet présente sa fête annuelle et 29ème foire à la brocante et vide grenier.
Brocante toute la journée, messe de St Hubert avec sonneurs, un manège enfant, repas le midi et le soir. Animation l’après-midi, feu d’artifice et bal en plein air en soirée. .
Place Henri Lathière Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 55 12
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English :
The Mouhet festival committee presents its annual fête and 28th flea market and garage sale.
L’événement Fête annuelle et foire à la brocante Mouhet a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne