Mouhet

Fête annuelle et foire à la brocante

Place Henri Lathière Mouhet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le comité des fêtes de Mouhet présente sa fête annuelle et 29ème foire à la brocante et vide grenier.

Brocante toute la journée, messe de St Hubert avec sonneurs, un manège enfant, repas le midi et le soir. Animation l’après-midi, feu d’artifice et bal en plein air en soirée. .

Place Henri Lathière Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 55 12

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English :

The Mouhet festival committee presents its annual fête and 28th flea market and garage sale.

L’événement Fête annuelle et foire à la brocante Mouhet a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne