Fête annuelle Étouars
samedi 15 août 2026 · Étouars
Informations pratiques
Étouars
Fête annuelle
Étouars Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Structure gonflable pour enfants et pêche aux canards tout le week-end.
Samedi 19h repas jambon à la broche (30€) sur réservation, 23h feu d’artifice
Dimanche 6h30 brocante, 10h randonnée 8 km, vente de crêpes toute la matinée, 12h Food Truck burgers / viande de canard grillée, 14h course de tracteurs tondeuses (sur réservation) .
Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 17 94 13
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English : Fête annuelle
L’événement Fête annuelle Étouars a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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