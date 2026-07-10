Informations pratiques

Étouars

Fête annuelle

Étouars Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Structure gonflable pour enfants et pêche aux canards tout le week-end.

Samedi 19h repas jambon à la broche (30€) sur réservation, 23h feu d’artifice

Dimanche 6h30 brocante, 10h randonnée 8 km, vente de crêpes toute la matinée, 12h Food Truck burgers / viande de canard grillée, 14h course de tracteurs tondeuses (sur réservation) .

Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 17 94 13

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English : Fête annuelle

L’événement Fête annuelle Étouars a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin