Fête annuelle patronale Saint-Sulpice-le-Dunois

Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
2025-08-14 2025-08-15
Fête patronale de Saint Sulpice le Dunois avec le 14/08 à 21h soirée mousse au stade municipal animée par Jacky Bernardet, le 15/08 à partir de 9h30 vide grenier et diverses animations. Repas à midi avec entrecôte Frites et le soir Fondu Frites.
Rens 06 83 76 35 55 ou 06 72 59 93 13 .
Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 93 13
