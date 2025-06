Fête annuelle Romagne 13 juillet 2025 14:00

Vienne

Fête annuelle Salle des associations Romagne Vienne

Début : 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

14h concours de pétanque en doublette organisé par l’ACCA de Romagne, ouvert à tous et sur inscription, et concours de belote organisé par les Amis du Temps Libre + divers jeux de société et de cartes

19h repas organisé par l’ACCA de Romagne, au menu entrée, paëlla, fromage et dessert

20h Tours de magi epour petits et grands et sculpture de ballons

22h30 Spectacle de mentalisme avec Théotim Martins magicien mentaliste

23h30 soirée dansante animée par DJ Flash Dance

Réservations des repas et inscription au concours de belote auprès de la mairie. .

Salle des associations

Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 70 68

