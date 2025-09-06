Fête annuelle Saint-Cyr
Fête annuelle Saint-Cyr samedi 6 septembre 2025.
Fête annuelle
Saint-Cyr Haute-Vienne
Obro fête ses résident.es de la saison 2024-2025.
Au programme clown, danse, littérature et musique.
Repas sur réservation. .
Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 53 81 30
