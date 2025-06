Fête annuelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve 12 juillet 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Fête annuelle Place du village Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Au programme de cette soirée festive Repas convivial, buvette, concert, feu d’artifice pour clôturer la soirée en beauté.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité et de fête en famille ou entre amis !

Réservation obligatoire pour le repas.

Place du village

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 31 04

English : Fête annuelle

The program for this festive evening includes a convivial meal, refreshments, a concert and fireworks to round off the evening in style.

Come and share this moment of conviviality and celebration with family and friends!

Reservations essential for the meal.

German :

Auf dem Programm dieses festlichen Abends stehen: Geselliges Essen, Getränkestand, Konzert, Feuerwerk, um den Abend in Schönheit abzuschließen.

Kommen Sie zahlreich, um diesen geselligen und festlichen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu teilen!

Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il programma di questa serata di festa prevede un pasto conviviale, un rinfresco, un concerto e fuochi d’artificio per concludere la serata in bellezza.

Venite tutti a condividere questo momento di convivialità e di festa con la famiglia e gli amici!

Per il pranzo è indispensabile la prenotazione.

Espanol :

El programa de esta velada festiva incluye una comida de convivencia, refrescos, un concierto y fuegos artificiales para rematar la velada por todo lo alto.

Vengan todos a compartir este momento de convivencia y fiesta con la familia y los amigos

Imprescindible reservar para la comida.

L’événement Fête annuelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot