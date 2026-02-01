Fête arboricole Petite-Rosselle
Fête arboricole Petite-Rosselle dimanche 22 février 2026.
Fête arboricole
3 rue de l’église Petite-Rosselle Moselle
Dimanche 2026-02-22 12:00:00
2026-02-22 14:30:00
2026-02-22
Les arboriculteurs de Petite-Rosselle vous invitent à passer un agréable moment autour d’un couscous royal au prix de 25 euros personne.
Inscription au 06 70 51 37 73 06 26 99 74 23 arbos.petiterosselle@gmail.comTout public
3 rue de l’église Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 74 09 26 98
English :
The Petite-Rosselle arboriculturists invite you to enjoy a royal couscous for 25 euros person.
Registration 06 70 51 37 73 06 26 99 74 23 arbos.petiterosselle@gmail.com
