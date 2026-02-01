Fête arboricole Petite-Rosselle

Fête arboricole

3 rue de l’église Petite-Rosselle Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22 14:30:00

2026-02-22

Les arboriculteurs de Petite-Rosselle vous invitent à passer un agréable moment autour d’un couscous royal au prix de 25 euros personne.

Inscription au 06 70 51 37 73 06 26 99 74 23 arbos.petiterosselle@gmail.comTout public

English :

The Petite-Rosselle arboriculturists invite you to enjoy a royal couscous for 25 euros person.

Registration 06 70 51 37 73 06 26 99 74 23 arbos.petiterosselle@gmail.com

