Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Journée festive au château de la Durbelière. Au programme, concours de peinture et dessin, campement médiéval, démonstration d’artisans, visites guidées et contes.

Déjeuner convivial à réserver sur Hello asso.com. .

Château de la Durbelière

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 93 77 53 contact@ladurbeliere.fr

