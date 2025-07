Fête au château de Montgilbert Ferrières-sur-Sichon

Fête au château de Montgilbert Ferrières-sur-Sichon samedi 9 août 2025.

Fête au château de Montgilbert

Château de Montgilbert Ferrières-sur-Sichon Allier

Début : Samedi 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

2025-08-09

Découverte du château grâce à des visites guidées en costumes réalisées par les bénévoles de l’association de Montgilbert, jeux d’inspiration médiévale.

Château de Montgilbert Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 04 88 05 montgilbert@rempart.com

English :

Discover the castle with guided tours in costume by volunteers from the Montgilbert association, and play medieval games.

German :

Entdeckung der Burg durch Kostümführungen, die von Freiwilligen des Montgilbert-Vereins durchgeführt werden, mittelalterlich inspirierte Spiele.

Italiano :

Visite guidate al castello in costume, condotte dai volontari dell’associazione Montgilbert, e giochi medievali.

Espanol :

Visitas guiadas al castillo disfrazados, dirigidas por voluntarios de la asociación Montgilbert, y juegos medievales.

