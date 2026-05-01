Baule

Fête au jardin

Baule Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Instant détente au jardin partagé de Baule

Passez une journée en compagnie de l’association Un Coup de Meung pour la planète. Au programme à partir de 11h, apéritif offert. Repas partagé tous ensemble le temps du déjeuner. De 14h à 17h, profitez de quelques animations des contes pour les enfants, un troc de plants et de graines, des démonstrations de vélo bi-pop et de tube solaire, le tout sur une ambiance musicale ! .

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

A moment of relaxation in Baule’s shared garden

L’événement Fête au jardin Baule a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE