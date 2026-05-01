Fête au jardin Baule
Fête au jardin Baule samedi 30 mai 2026.
Baule
Fête au jardin
Baule Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Instant détente au jardin partagé de Baule
Passez une journée en compagnie de l’association Un Coup de Meung pour la planète. Au programme à partir de 11h, apéritif offert. Repas partagé tous ensemble le temps du déjeuner. De 14h à 17h, profitez de quelques animations des contes pour les enfants, un troc de plants et de graines, des démonstrations de vélo bi-pop et de tube solaire, le tout sur une ambiance musicale ! .
Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
A moment of relaxation in Baule’s shared garden
L’événement Fête au jardin Baule a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE