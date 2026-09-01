Fête au Jardin des Marettes à Amblie Amblie Ponts sur Seulles

Informations pratiques

Ponts sur Seulles

Fête au Jardin des Marettes à Amblie

Amblie 10 Route de Reviers Ponts sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez passer un agréable moment au Jardin des Marettes ! Au programme animations, concerts, expositions… Petite restauration sur place.

Venez passer un agréable moment au Jardin des Marettes !

Au programme

15h-17h animations les graines, les abeilles, l’eau au jardin, le compost…

Concert accoustique guitare tango trip

17h-18h concert Jazz Sharp 9

18h-19h concert blues & rock Les Blues Butchers

Expositions

– Peintures naturalistes

– Photographies animalières

– Sculptures

– Céramiques

– Producteurs de plantes vivaces et de légumes

– Impression sur tissu…

Buvette, soupes, crêpes, pâtisseries, petite restauration… .

Amblie 10 Route de Reviers Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie

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English : Fête au Jardin des Marettes à Amblie

Come and enjoy a lovely time at the Jardin des Marettes! On the programme: entertainment, concerts, exhibitions… Light refreshments available on site.

L’événement Fête au Jardin des Marettes à Amblie Ponts sur Seulles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gold Beach