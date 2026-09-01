Fête au Jardin des Marettes à Amblie Amblie Ponts sur Seulles
samedi 19 septembre 2026 · Amblie · Ponts sur Seulles
Informations pratiques
Ponts sur Seulles
Fête au Jardin des Marettes à Amblie
Amblie 10 Route de Reviers Ponts sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez passer un agréable moment au Jardin des Marettes ! Au programme animations, concerts, expositions… Petite restauration sur place.
Venez passer un agréable moment au Jardin des Marettes !
Au programme
15h-17h animations les graines, les abeilles, l’eau au jardin, le compost…
Concert accoustique guitare tango trip
17h-18h concert Jazz Sharp 9
18h-19h concert blues & rock Les Blues Butchers
Expositions
– Peintures naturalistes
– Photographies animalières
– Sculptures
– Céramiques
– Producteurs de plantes vivaces et de légumes
– Impression sur tissu…
Buvette, soupes, crêpes, pâtisseries, petite restauration… .
Amblie 10 Route de Reviers Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie
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English : Fête au Jardin des Marettes à Amblie
Come and enjoy a lovely time at the Jardin des Marettes! On the programme: entertainment, concerts, exhibitions… Light refreshments available on site.
L’événement Fête au Jardin des Marettes à Amblie Ponts sur Seulles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gold Beach
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