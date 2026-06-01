Hundsbach

Fête au moulin

2 rue du Moulin Hundsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Buvette et tartes flambées à partir de 16h.

Des visites guidées (à 14h et 15h30) et une démonstration de mouture (à 14h45) permettront de découvrir quelques petits secrets d’un moulin typique du XVIIIe siècle.

EXPOSITION ARTISTIQUE

* Marie-Claire ERNY (création textile) propose une vision unique où le textile devient une toile d’expression artistique. Entre tradition, modernité et engagement local, chaque création raconte une histoire et reflète la passion d’une artiste résolument tournée vers la singularité.

* Bernard RUFF (et ses photos insolites) promène son œil curieux sur le quotidien, la famille et le monde. Connu aussi dans son rôle de Clown Toupie, le photographe a exposé depuis une vingtaine d’années dans le Sud Alsace.

* Maurice SCHLIENGER présente, avec sa série Jours oubliés , des photos du Sundgau des années 1980, dans un style des plus épurés en noir et blanc et sans recadrage. La photographie argentique invite à ralentir. Elle impose une pause, un regard plus attentif, une présence réelle… pour laisser place à la magie.

MUSIQUES ET DANSES traditionnelles d’Alsace à 17h avec les BURGDEIFALAS 0 .

2 rue du Moulin Hundsbach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 88 42 moulindhotes@orange.fr

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English :

Refreshments and tarte flambée starting at 4 p.m.

L’événement Fête au moulin Hundsbach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau